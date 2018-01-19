OHAL yeniden uzatıldı

OHAL, TBMM Genel Kurulu'nda dün gece kabul edilen tezkere ile 3 ay uzatıldı.

Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda dün gece kabul edilerek, OHAL altıncı kez uzatıldı. Genel Kurul'da dün gece kabul edilen Başbakanlık tezkeresi kapsamında OHAL bugün saat 0100'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmış oldu.

AKP ve MHP'nin "evet" oyu kullandığı OHAL tezkeresine CHP ve HDP "ret" oyu kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk olarak 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 17 Ekim'de uzatılmıştı.

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