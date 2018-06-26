Moody's'ten Türkiye'ye not açıklaması

Moody's, "Türkiye'nin devam eden kredi notu gözden geçirmesi kurulacak hükümetin politikalarına odaklanacak" dedi.

Türkiye'nin kredi notunu olası bir indirim için gözden geçirmeye alan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bu değerlendirmenin yeni hükümetin izleyeceği politikalara odaklanacağını ifade etti.

Moody's tarafından yayınlanan açıklamada, "Haziran ayında açıklanan Türkiye'nin kredi gözden geçirmesi kurulacak hükümetin sürdürülebilir büyüme ve devletin mali gücünü koruyacak politikaları uygulama kapasitesi ve niyetine odaklanacak" denildi.

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Açıklamada ayrıca, "Ekonomiye güvenin tekrar sağlanması ve Türkiye'nin yüksek cari açığı ile dış borç ödeme gereksinimlerini karşılayacak yeterli kaynağı bulma becerisine güvenin daha da artması için bu politikalar kilit önemde" denildi.

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