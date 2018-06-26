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ÇAYKUR'dan üreticiye 'acele etmeyin' uyarısı

26.06.2018 - 15:56
ÇAYKUR'dan üreticiye 'acele etmeyin' uyarısı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden, yaş çay kilogram fiyatının özel sektör tarafından aşağı çekilmemesi için müstahsillere acele etmemeleri uyarısında bulunuldu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, birinci sürgünde acele edilmemesi uyarısında bulundukları hatırlatılarak, taahhüt edilen kota miktarı kadar çayın alındığı belirtildi. AA'nın haberine göre: İkinci sürgünde de yaş çay üreticilerinden acele etmemeleri istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen kota miktarı kadar çayınızın tamamını alacağımızı bilmenizi isteriz. Ayrıca belirtilen fiyatın altında çay satmayınız.

Acele edip 'Ne olursa olsun bir an önce çayı elimden çıkarayım.' mantığıyla fiyatın düşmesine izin vermeyiniz. Ürünümüzün değerini kendi inisiyatifimizle düşürmeyelim, düşmesine izin vermeyelim.

Çay ürününün 3-5 günde hasat edilmesi mümkün değildir. Hasat edilip satılmak istenmesi durumunda yoğunluk oluşacağı bilinmelidir.

Günlük limitler dahilinde ve acele edilmeden çay toplama işlemini gerçekleştirirsek, bir sıkışıklık olmayacaktır.

Böylece hem rahat bir kampanya dönemi geçirmiş olacağız hem de fiyatlarda bir düşüş oluşmayacaktır." 


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