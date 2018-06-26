Alman firmaların ihracat beklentisi 7 aydır geriliyor

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay da azalmaya devam ederek 12,4 puana geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için haziran ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Alman ihracatçıları arasında iş güveni zayıflamaya devam ediyor. Almanya'da mayısta 13,6 puan olan İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 12,4 puana indi. Böylece endeks, azalışını yedinci aya taşımış oldu.

ARALIK 2016'DAN BU YANA İLK KEZ BÜYÜME BEKLENMİYOR

AA'nın haberine göre; buna göre; Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünya ekonomisindeki dinamiğin ivme kaybettiğini ve bunun da Alman ihracatını etkilediğini dile getirdi.

Sektörler arasındaki ihracat beklentilerini paylaşan Fuest, “Aralık 2016'dan bu yana ilk kez Alman otomotiv üreticileri ihracatta büyüme beklemiyorlar.

Bu ay ayrıca, elektrik ve gıda sektörlerindeki ihracat beklentilerine de net şekilde gölge düştü. Tekstil ve giyim alanlarındaki üreticiler ise bunların aksine, dış ticaret konusunda çok daha iyimserler.” değerlendirmesinde bulundu.