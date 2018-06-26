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Merkez Bankası piyasaya 20 milyar lira verdi

26.06.2018 - 12:25
Merkez Bankası piyasaya 20 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi. İhaleye 26 milyar 295 milyon liralık teklif geldi.

AA'nın haberine göre: İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.


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