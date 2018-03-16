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Moody's'ten NAFTA uyarısı

16.03.2018 - 09:22

Moody's, "(NAFTA'nın iptal edilmesi durumunda) Her üç ülkede bütünleşmiş tedarik zincirine sahip olan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren imalatçılar, daha yüksek maliyetler ve yatırım kararlarında zorluklarla karşılaşacak" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) iptal edilmesi durumunda, bunun üye ülkelerdeki bazı imalatçıları olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Moody's açıklamasında, şu anda ABD, Kanada ve Meksika arasında yürütülen NAFTA müzakereleri ele alındı. Açıklamada, NAFTA'nın iptal edilmesi durumunda, "Her üç ülkede bütünleşmiş tedarik zincirine sahip olan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren imalatçılar, daha yüksek maliyetler ve yatırım kararlarında zorluklarla karşılaşacak." ifadesine yer verildi.

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Söz konusu maliyet artışları ve yatırım zorluklarının ABD ve Kanada'nın bazı yerel ekonomileri için olumsuz etkilerinin olacağına değinilen açıklamada, bunun özellikle komşu ülkeye sınırı bulunan ABD'de Michigan, Teksas, Vermont ve Kuzey Dakota eyaletlerinde, Kanada'da ise New Brunswick ve Ontario'da görüleceği bildirildi.

Meksika'nın ABD ticaretine bağlılığına vurgu yapılan açıklamada, NAFTA'nın kaldırılması durumunda Meksika ekonomisinin resesyona karşı hassasiyetinin artacağı kaydedildi. Öte yandan, büyüklüğü ve çeşitliliği sayesinde ABD ekonomisinin NAFTA'nın iptalinden korunacağı ifade edilen açıklamada, ülkede korumacı ekonomik politikaların artması durumunda ise bunun ABD'nin ticari ortaklarıyla ilişkisi ve ekonomik rekabeti üzerinde baskı oluşturacağı aktarıldı.

Açıklamada, NAFTA'nın kaldırılması durumunda Kanada'nın ise ticaret politikalarını değiştirmesinin beklenmediğine yer verilerek, ülkenin başka serbest ticaret anlaşmalarına sahip olduğu ve bu pazarlara ihracatının devam edeceği belirtildi. 


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