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ABD'nin ham petrol ihracatı arttı

16.03.2018 - 09:25

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 2016'da günlük ortalama 591 bin varil ham petrol ihraç eden ABD'nin, 2017'de günlük ortalama 1,1 milyon varil ham petrol ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen sene ABD'nin ham petrol ihracatının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini duyurdu. EIA'dan yapılan açıklamada, 2016'da günlük ortalama 591 bin varil ham petrol ihraç eden ABD'nin, 2017'de günlük ortalama 1,1 milyon varil ham petrol ihracatı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, yıldan yıla görülen yüzde 86'lık artış hakkında farklı nedenlere işaret edildi.

ABD'de ham petrol fiyatlarının dünya geneline kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun bazı bölgelerdeki Amerikalı petrol üreticilerini ham petrol ihracatına yönelttiği ifade edildi. Buna göre, açıklamada, dünyada en geçerli olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün fiyatının, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün fiyatına kıyasla, geçen sene varil başına ortalama 3,36 dolar daha fazla olduğu kaydedildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada, 2016'da bu farkın 0,4 dolar olduğu bilgisine yer verilerek, iki petrol türü arasındaki fiyat farkının bu sene ortalama 3,96 dolar olmasının öngörüldüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, ABD'nin güney eyaletlerindeki enerji altyapısı yatırımları sayesinde ham petrol boru hattı taşıma kapasitesinin yükseldiği vurgulandı.

ABD'nin enerji merkezi kabul edilen Teksas ve komşusu olan Louisiana eyaletlerinde liman sayılarının artığına değinilen açıklamada, Meksika Körfezi'ne kıyısı bulunan her iki eyaletin ABD'nin ham petrol ihracatı için önem taşıdığı bildirildi. 

EN ÇOK HAM PETROL İHRACATI KANADA'YA

EIA, ABD'nin geçen sene ham petrol ihraç ettiği ülkelerin sayısının da 37'ye yükseldiğini duyurdu. ABD, 2016'da 27 farklı ülkeye ham petrol ihraç etmişti.  Geçen sene ABD'nin en çok ham petrol ihraç ettiği ülke Kanada olurken, Çin bir önceki seneye göre iki sıra tırmanarak ikinci sırada yer aldı.

ABD'nin ham petrolünü geçen sene en çok alan ülkeler arasında üçüncü sırada İngiltere gelirken, Hollanda dördüncü ve Güney Kore de beşinci oldu.

İHRAÇ YASAĞI 2015'TE KALDIRILMIŞTI

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 1973'te, ABD ve Batılı müttefiklerine petrol ambargosu uyguladıktan sonra, ABD Kongresi yurt içinde üretilen ham petrolü "stratejik" olarak nitelendirerek ihraç edilmesini yasaklamıştı. Buna karşın, 2008'de başlayan ABD'nin kaya petrolü devrimiyle ülkenin ham petrol üretimi hızlı şekilde artarken, yasağın kaldırılması da talep edilmeye başlandı. 

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Aralık 2015'te söz konusu yasağı 42 yıl aradan sonra kaldırmıştı. 


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  • ham petrol ihracatı
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