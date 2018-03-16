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33 akaryakıt şirketine 7,5 milyon lira ceza

16.03.2018 - 09:40

EPDK, 33 akaryakıt şirketine toplam 7 milyon 490 bin 111 lira ceza verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 33 akaryakıt şirketine toplam 7 milyon 490 bin 111 lira ceza verildi. EPDK'nin konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ithal edilen baz yağının işlenmeden ya da üretime konu edilmeden doğrudan piyasaya arz edilmesi, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması, bayisi olunan dağıtım firması haricinde temin edilen akaryakıtın satılması, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi, yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmalinde bulunulması, otogaz istasyonunda tüp dolum aparatıyla mutfak tüpüne dolum yapılması ve LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personelin dolum yapması gibi nedenlerle 33 akaryakıt şirketine toplam 7 milyon 490 bin 111 lira ceza uygulandı. 


Etiketler

  • EPDK
  • otomasyon sistemi
  • dağıtım firması
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