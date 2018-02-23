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Moody's'ten kritik Türkiye açıklaması

23.02.2018 - 15:03 | Son Güncelleme :

Moody's, gelişmekte olan ekonomilere ilişkin yayınladığı bir notta, Asya ekonomilerinin daha dirençli göründüğünü, en yüksek cari açığın Türkiye'de, en yüksek cari fazlanın Tayvan'da olduğunu vurguladı.

Piyasalardaki volatilitenin yatırımcıları gelişen ekonomiler konusunda daha seçici olmaya ittiği vurgulanan raporda, Asya ekonomilerinin ekonomik verileri değerlendirildiğinde en dirençli ve kırılganlığı en az ekonomiler olduğu belirtildi.

Gelişmekte olan 22 ülkenin ekonomik verilerinin karşılaştırıldığı Moody’s notunda, GSYH'nin yüzde 4.5'ine karşılık gelen cari açığıyla Türkiye'nin gelişmekte olan ekonomiler arasında en yüksek cari açığa sahip ülke olduğu belirtildi. Arjantin ve Kolombiya ise Türkiye'den sonra en yüksek cari açığa sahip ülkeler.

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Asya ülkelerinde daha güçlü bir ekonomik temel olduğu vurgulanan raporda, Tayvan'ın en yüksek cari fazlaya sahip gelişen ekonomi olduğu belirtilirken, GSYH'nin yüzde 5'ini aşan cari fazlalarla Tayvan, Tayland ve Güney Kore en az kırılgan ekonomiler olarak değerlendirildi.

Raporda bu ülkelerin borç stokları da değerlendirildi ve Brezilya en yüksek borç yüküne sahip gelişen ekonomi olarak öne çıkarken, Rusya en az borcu olan gelişen ekonomi oldu.

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SBI Securitiesin Tokyo'daki bağımsız finansal danışmanlık birimi genel müdürü Tsutomu Soma, Gelişmekte olan piyasa varlıkları toplu olarak alınmıştı. Ama her ekonomi yabancı yatırımcı çekmeye devam etmeyecek. Asya hem politik hem ekonomik açıdan ayrışıyor. Latin Amerika ülkelerinde siyasi riskler varken, Ortadoğu ekonomileri ise jeopolitik risklerle karşı karşıya değerlendirmesini yaptı. 

 


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