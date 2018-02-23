Euro Bölgesi'nde enflasyon arttı

Euro Bölgesi'nde TÜFE, ocak ayında yıllık yüzde 1.3 ile beklentiye paralel arttı.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 ile beklentilerle paralel arttı. Eurostat'ın Cuma günü açıkladığı veriye göre, bölgede TÜFE, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 düşerek beklentilerle paralel geldi.

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Bölgede çekirdek TÜFE ise yine aynı dönemde yıllık yüzde 1 artarak beklentileri karşıladı.

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