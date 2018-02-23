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Emekli olamayan çiftçiye güzel haber

23.02.2018 - 13:50

Ziraat Bankası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Bağ-Kur kapsamında birikmiş sigorta prim borcu bulunan çiftçilerin prim borçlarının Ziraat Bankası kanalıyla kredilendirilerek ödenmesine yönelik protokol imzalandı. Böylelikle Ziraat Bankası ve SGK arasında 13.02.2018 tarihinde imzalanan protokol ile diğer Bağ-Kurlulara sağlanan avantajlı kredi olanağı çiftçilere de tanınmış oldu.

Protokol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın katılım sağladığı törenle imzalandı.

Emekli maaşı ödemelerinde sektör lideri olan Ziraat Bankası, imzalanan bu protokolle emekli olmak için diğer kriterleri tamamlayan ancak birikmiş Bağ-Kur prim borcundan dolayı emekli olamayan hak sahibi çiftçilerin uygun koşullarda kredi imkanı ile emekli olabilme fırsatı sunacak. 1 Mart 2018 tarihi itibariyle uygulamaya alınacak protokol kapsamında 48 ay vade ve avantajlı yüzde 1,28 faiz oranı ile kredi kullandırılacak. Kredi kapsamında herhangi bir komisyon tahsil edilmeyecek olup kredinin taksitleri, hak sahibine bağlanacak emekli maaşı ile karşılanacak.

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Sosyal Güvenlik Kurumu ile emekli promosyon anlaşmasını imzalayan ilk finans kuruluşu olan Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon uygulamasının yanı sıra, hesap işletim ücreti muafiyeti, emekli maaşlarının tek seferde Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilmesi ile emeklilere özel tasarlanan bireysel kredi ve ürünlerini Şube ve alternatif dağıtım kanallarından kesintisiz sunmakta, “Emeklilerin Artısı Ziraat’te” sadakat programı doğrultusunda maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler için Ziraat Finans Grubu üyesi şirketler ve farklı sektörden çok sayıda kuruluştan kendilerine özel indirim ve avantajlar sunmaya devam etmektedir.


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