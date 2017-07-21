Moody's'ten 'güçlü büyüme' vurgusu

Moody's bankacılık sektöründeki stabilizasyon ve güçlü büyümenin finansal koşulları desteklediğini bildirdi.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, küresel finans piyasalarındaki sistemik risklerin son 6 aydır çevrelendiğini belirtti. Moody's Yöneticilerinden Colin Ellis açıklamasında "Küresel piyasalarda finansal koşullar bir yıl öncesinde göre daha iyi, stabil bankacılık sektörü ve büyümedeki toparlanmaya koşulların bu şekilde kalmaya devam etmesi olası" ifadelerine yer verdi.

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Moody's geçen yıl yüzde 2.6 seviyesinde büyüyen G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 3'ten fazla büyüyeceğini öngördü.

Varlık fiyatları ve piyasa likiditesi riskleri gibi bazı sistemik risklerin son aylarda arttığını ancak genel anlamda risklerin görece olarak çevrelendiğini belirtti.