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Moody's'ten Birleşik Krallık'a uyarı

19.10.2017 - 15:55

Moody's EMEA Başkanı Schaafsma, "Politika faizinde artış hanehalkının, özellikle düşük gelirli olanların finansmanı açısından sorun oluşturabilir" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'in Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Avrupa (EMEA) Başkanı Annabel Schaafsma, Birleşik Krallık'ta hanehalkı borçlanmasının halihazırda yüksek seviyede ve artmaya devam ettiğini belirterek, "Politika faizinde artış hanehalkının, özellikle düşük gelirli olanların finansmanı açısından sorun oluşturabilir." ifadesini kullandı.

Annabel Schaafsma, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Krallık'ta hanehalkı borçlanmasının halihazırda yüksek seviyede ve artmaya devam ettiğini bildirdi.

Schaafsma, "Tüketiciler ekonomide bozulmaya ve enflasyonda artışa karşı hassas durumda. Politika faizinde artış hanehalkının, özellikle düşük gelirli olanların finansmanı açısından sorun oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

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Schaafsma, Birleşik Krallık’ta tüketici kredilerinin artış hızının hanehalkı gelir artış hızını aştığını bildirdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, Temmuz 2016'da 192 milyar sterlin olan teminatsız tüketici kredisi hacmi, bu yılın aynı döneminde 201,5 milyar sterline yükseldi.

Birleşik Krallık'ta enflasyon da eylülde yıllık bazda yüzde 3 artarak Nisan 2012'den bu yana olan en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, eylül ayındaki enflasyon artışının ardından BoE'nin gelecek ay politika faiz oranını artırabileceğini belirtiyor. BoE, politika faiz oranını halihazırda tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25'te tutuluyor.

BoE Başkanı Mark Carney, salı günü Birleşik Krallık Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, AB referandumundan bu yana sterlindeki değer kaybının enflasyonun artmasına neden olduğunu belirterek, "Enflasyonun önümüzdeki aylarda potansiyel olarak yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkması beklediğimiz bir durum." ifadesini kullanmıştı.


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