‹ Önceki Haber Moody's'ten Birleşik Krallık'a uyarı Moody's'ten Birleşik Krallık'a uyarı Sonraki Haber › İki dev bankaya şok! İki dev bankaya şok!

ABD'de işsizlik başvuruları 44 yılın dibinde

19.10.2017 - 16:03

ABD işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 222 binle 44 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine gerileyerek son 44 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 14 Ekim ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalarak 222 bin oldu. Böylelikle işsizlik maaşı başvuruları 1973 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu. İşsizlik maaşına yönelik piyasa beklentisi 240 bin düzeyindeydi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bu arada, bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuruları ise 243 binden 244 bine revize edildi.

Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 9 bin 500 kişi azalarak 248 bin 250’ye düştüğünü gösterdi. 7 Ekim haftasına ilişkin süregelen işsizlik maaşı başvurularının ise 16 bin kişi azalarak 1 milyon 888 bine indiği bildirildi.

Bu rakam da son 44 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 


‹ Önceki Haber Moody's'ten Birleşik Krallık'a uyarı Moody's'ten Birleşik Krallık'a uyarı Sonraki Haber › İki dev bankaya şok! İki dev bankaya şok!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.072 Değişim: 1,07% Hacim : 3.923 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 107.233 19.10.2017 Yüksek 108.232
Açılış: 107.404
3,6608 Değişim: -0,43%
Düşük 3,6549 19.10.2017 Yüksek 3,6802
Açılış: 3,67665
4,3398 Değişim: 0,10%
Düşük 4,3233 19.10.2017 Yüksek 4,3467
Açılış: 4,3353
151,44 Değişim: 0,01%
Düşük 150,78 19.10.2017 Yüksek 151,73
Açılış: 151,43
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.