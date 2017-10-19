ABD'de işsizlik başvuruları 44 yılın dibinde

ABD işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 222 binle 44 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine gerileyerek son 44 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 14 Ekim ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalarak 222 bin oldu. Böylelikle işsizlik maaşı başvuruları 1973 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu. İşsizlik maaşına yönelik piyasa beklentisi 240 bin düzeyindeydi.

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Bu arada, bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuruları ise 243 binden 244 bine revize edildi.

Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 9 bin 500 kişi azalarak 248 bin 250’ye düştüğünü gösterdi. 7 Ekim haftasına ilişkin süregelen işsizlik maaşı başvurularının ise 16 bin kişi azalarak 1 milyon 888 bine indiği bildirildi.

Bu rakam da son 44 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.