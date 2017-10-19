Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 Ekim ile biten haftada 34 milyar 823 milyon 916 bin lira artarak 1 trilyon 677 milyar 804 milyon 356 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 13 Ekim ile biten haftada 34 milyar 823 milyon 916 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 677 milyar 804 milyon 356 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,12 arttı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,34 artışla 931 milyar 633 milyon 132 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,76 yükselişle 664 milyar 693 milyon 96 bin liraya çıktı.

Yıllık bazda bakıldığında, 13 Ekim ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 13,30 ve yabancı para mevduatta yüzde 34,78 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 2,30 yükselişle 857 milyar 948 milyon 269 bin liraya, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 1,72 artarak 554 milyar 349 milyon 57 bin liraya çıktı.

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MEVDUAT BANKALARINDAKİ TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,47 artışla 370 milyar 485 milyon 696 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,22 yükselişle 327 milyar 115 milyon 950 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartı harcama tutarı ise yüzde 0,02 azalarak 109 milyar 204 milyon 329 bin liraya düştü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 174 milyar 845 milyon 482 bin lirası konut, 5 milyar 790 milyon 12 bin lirası taşıt ve 189 milyar 850 milyon 202 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 19,72, taksitli ticari krediler yüzde 70,21 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 11,03 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 52 milyar 243 milyon 632 bin lirası taksitli, 56 milyar 960 milyon 697 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 13 Ekim ile biten haftada 13 milyar 956 milyon 470 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 946 milyar 23 milyon 172 bin liradan 1 trilyon 959 milyar 979 milyon 642 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,72, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 23,90 artış kaydetti.

Verilen kredilerin 1 trilyon 916 milyar 945 milyon 925 bin lirası mali olmayan kesime, 43 milyar 33 milyon 717 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

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