Moody's'in sürpriz kararına Şimşek'ten cevap

Başbakan Yardımcısı Şimşek Moody's'in sürpriz kararına ilişkin, "Moody's'e cevabımız biz reform yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KOBİ ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıran çalışmanın, Hazine ile Kredi Garanti Fonu arasındaki protokol imza töreninde yaptığı açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Zamanında Türkiye'nin kredi notunu 6-7 kez üst üste artırdılar, çünkü reform yapmıştık; kısa vadeli değerlendirmelere odaklanmamak lazım, Moody's'e cevabımız biz reform yapacağız" dedi.

##$HABER_1437539$##

Amacın trafik sigortalarında bugünkü ortalama fiyata yakın bir üst limit belirlemek olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "(Primler düşürülmeyince) Hazine Müsteşarlığı olarak bir çalışmaya başladık, amacımız trafik sigortalarında bugünkü ortalama fiyata yakın bir üst limit belirlemektir" şeklinde belirtti.

Etiketler