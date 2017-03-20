Merkez'in ihalesine 1.325 milyar dolar teklif geldi

Merkez Bankası, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 1 milyar dolar verdi, teklif 1.325 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede yaklaşık 1 milyar dolar verdi.

TCMB ihaleyi 1 milyar dolar tutarında açarken, 1.325 milyar dolar teklif geldi.

TCMB'nin depo ihalesinde TL faizi yüzde 11.75, dolar faiz oranı ise yüzde 1 seviyesinde bulunuyor.

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TCMB ilk olarak 18 Ocak'ta 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. İhalede tutar 27 Ocak'tan itibaren 1 milyar dolara yükseltildi.

Öte yandan ilk ihaleyi yüzde 8 faiz oranı ile açan ve sonraki her ihalede TL faizi kademeli olarak artıran TCMB, 26 Ocak'tan geçen hafta Perşembe gününe kadar TL faizi yüzde 11 olarak belirlemişti. Bu tarihten itibaren ise TL faiz oranı yüzde 11.75 seviyesine yükseltildi.

Bankaların TCMB'ye bugün 500 milyon dolar tutarında dönüşü bulunuyor.

Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları bu adım TCMB'nin bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor.

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