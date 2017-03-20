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Telekomun yeni liderini oluşturacaklar

20.03.2017 - 14:24

Vodafone, Idea ile 23 milyar dolarlık işbirliğine giderek Hindistan'da telekomun yeni liderini oluşturacak.

İngiliz Vodafone Group ve Idea Cellular 23 milyar dolarlık bir anlaşma ile Hindistan'daki operasyonlarını birleştirerek, pazara yeni giren bir rakibin sert fiyat savaşlarını tetiklemesi üzerine ülkenin en büyük telekom firmasını oluşturuyorlar.

İki şirketin birleşiminden oluşacak yeni yapı yaklaşık 400 milyon müşterisi ile pazar lideri Bharti Airtel'i geçerek, Çin'den sonra dünyanın kullanıcı sayısına göre ikinci büyük mobil telefon hizmet piyasasının yüzde 40'ını ele geçirecek.

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Anlaşma, geçtiğimiz yıl Hindistan'da Reliance Jio Infocomm'un 4G şebekesini kurmasının ardından bu ülkenin cep telefonu sektöründe yaşanan değişimi gösteriyor.

Hindistan'ın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani tarafından 20 milyar doların üzerinde bir maliyete inşa edilen Jio aylarca bedava hizmet sunmuştu.

Bu durum Hindistan'ın en büyük üç operatörü Bharti, Vodafone ve Idea'nın fiyatları düşürerek daha az kâra razı olmalarına ve sektörde konsolidasyona gidilmesine yol açtı.


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