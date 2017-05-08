‹ Önceki Haber Kale Grubu ve Rolls-Royce arasında dev işbirliği Kale Grubu ve Rolls-Royce arasında dev işbirliği Sonraki Haber › Maliye Bakanı: Son şans, borcunuzu ödeyin Maliye Bakanı: Son şans, borcunuzu ödeyin

Moody’s’ten 'Macron' değerlendirmesi

08.05.2017 - 14:57

Moody's'ten yapılan açıklamada Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'un politikalarının ülkenin kredi notu ve görünümünü destekleyebileceği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Emmanuel Macron’un politikalarının Fransa’nın kredi notu için pozitif olmasının beklendiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşlundan yapılan açıklamada, “Macron’un politika platformunun, orta vadede ekonomik büyümeyi artırmayı ve kademeli olarak borç konsolidasyonunu hedefliyor olması sebebiyle Fransa'nın kredisi için pozitif olmasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Açıklamada Macron’un ekonomi politikalarını uygulayabilmesinin büyük oranda haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerinden çıkacak sonuca bağlı olduğu vurgulandı.

Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Sarah Carlson ise, “Fransa’da politika yapıcıların, büyümeyi ve mali konsolidasyonu artırıcı uygulamaları gerçekleştirebilme becerisi, orta vadede Fransa’nın reytingini ve görünümünü güçlendirebilir.” değerlendirmesinde bulundu. 


‹ Önceki Haber Kale Grubu ve Rolls-Royce arasında dev işbirliği Kale Grubu ve Rolls-Royce arasında dev işbirliği Sonraki Haber › Maliye Bakanı: Son şans, borcunuzu ödeyin Maliye Bakanı: Son şans, borcunuzu ödeyin
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
94.010 Değişim: 0,09% Hacim : 4.060 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 93.841 08.05.2017 Yüksek 94.531
Açılış: 94.333
3,5601 Değişim: 0,43%
Düşük 3,5284 08.05.2017 Yüksek 3,5674
Açılış: 3,5449
3,8977 Değişim: -0,04%
Düşük 3,8762 08.05.2017 Yüksek 3,9053
Açılış: 3,89915
140,80 Değişim: 0,49%
Düşük 139,10 08.05.2017 Yüksek 141,47
Açılış: 140,12
1,0945 Değişim: -0,47%
Düşük 1,0931 08.05.2017 Yüksek 1,1024
Açılış: 1,09965
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.