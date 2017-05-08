Moody’s’ten 'Macron' değerlendirmesi

Moody's'ten yapılan açıklamada Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'un politikalarının ülkenin kredi notu ve görünümünü destekleyebileceği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Emmanuel Macron’un politikalarının Fransa’nın kredi notu için pozitif olmasının beklendiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşlundan yapılan açıklamada, “Macron’un politika platformunun, orta vadede ekonomik büyümeyi artırmayı ve kademeli olarak borç konsolidasyonunu hedefliyor olması sebebiyle Fransa'nın kredisi için pozitif olmasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada Macron’un ekonomi politikalarını uygulayabilmesinin büyük oranda haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerinden çıkacak sonuca bağlı olduğu vurgulandı.

Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Sarah Carlson ise, “Fransa’da politika yapıcıların, büyümeyi ve mali konsolidasyonu artırıcı uygulamaları gerçekleştirebilme becerisi, orta vadede Fransa’nın reytingini ve görünümünü güçlendirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.