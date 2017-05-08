Kale Grubu ve Rolls-Royce arasında dev işbirliği

Kale Grubu ve İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce uçak motoru geliştirmek ve üretmek için işbirliği kararı aldı.

Havacılık ve savunmada bugüne kadar hem küresel projelerde, hem de yerli sanayiinin geliştirilmesinde pek çok önemli işin merkezinde yer alan Kale Grubu ve dünyanın en büyük uçak motor üreticilerinden İngiliz Rolls-Royce, işbirliği yapma kararı aldı.

Yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 Rolls-Royce ortaklığıyla bir şirket kuracak olan iki grup, başta Türkiye’nin milli savaş uçağı projesi TF-X olmak üzere, ülkemizin sivil ve askeri alanda ihtiyaç duyduğu uçak motorlarını geliştirmeyi hedefliyor. Bu önemli girişim sayesinde, Türkiye’nin dünyada az sayıdaki uçak motoru üreticisinden biri olması ve uçak motoru ihracatçısı konumuna yükselmesi bekleniyor.

Bu önemli anlaşmanın imza töreni, bugün Ritz Carlton Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi. İmza törenine Kale Grubu’nu temsilen Başkan Yardımcısı Osman Okyay, İngiliz Rolls-Royce’u temsilen Savunma ve Havacılık Grubu Başkanı Chris Cholerton katıldı.

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Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, iki grup arasında akdedilen ortaklığın, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayiinde bir dönüm noktası olacağını söyledi. Kale Grubu’nun 1987 yılında Stinger füze konsorsiyumunun bir parçası olarak girdiği savunma ve havacılık sanayiinde bugüne kadar önemli küresel ve yerli projelerde ciddi bir tasarım ve üretim kabiliyeti elde ettiğini vurgulayan Osman Okyay, “Bugün enerjimizi, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden biri olan Rolls-Royce ile birleştirmekten büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz” dedi. Kale Grubu’nun, Türkiye’nin milli uçak motoru üretme gayesinin temel taşlarından biri olan Turbojet motor geliştirme projesinin yüklenicisi olduğunun altını çizen Okyay, bu konuda attıkları büyük adımların, kendilerini Rolls-Royce ile stratejik ortaklığa götüren önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Okyay, “Kurduğumuz ortaklıkla çok uzun yıllar ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Rolls-Royce Savunma Grubu Başkanı Chris Cholerton ise TF-X projesinde milli bir motor geliştirmek üzere Kale Grubu ile birlikte çalışma fırsatına sahip oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Rolls-Royce olarak 2015 yılında bir Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi (AMTC) kurma adımı atarak Türkiye’nin savunma ve havacılıkta küresel oyuncu olma iddiasına inancını ortaya koymuş bir grup olduklarını belirten Cholerton, “Bu ülkenin bu alandaki hevesi, bizi de çok heyecanlandırıyor. Türkiye’nin dünya çapında güçlü bir savunma ve havacılık endüstrisi kurmasında önemli bir rol oynayacağımıza inanıyoruz” dedi.