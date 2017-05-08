Maliye Bakanı: Son şans, borcunuzu ödeyin

Daha önce ocak ayında ödenmesi gereken yapılandırma taksitlerini mayıs ayına ertelediklerini belirten Ağbal, yeni yapılandırma taslağında mayıs ayı ödemesini yapmayanlar için bir hak olmayacağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmadan yararlananların mayıs ayında ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" dedi.

Yeniden yapılandırmayla ilgili düzenleme hakkında konuşan Ağbal şunları söyledi: "Geçen yapılan yapılandırmaya başvuran mükellefler için ocak ayındaki ödemeleri mayıs ayına ertelemiştik. Mayıs ayında mükelleflerin ödemesini yapması gerekiyor. Bu son derece önemli. Müracaat etmiş vatandaş ilk iki taksiti yatırmazsa kanunun getirdiklerinden yararlanma şansını kaybediyor. Bunun telafisi yok" açıklamasını yaptı.

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'YENİ KANUNDAN YARARLANILAMIYOR'

Ağbal, "Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Yeni kanuna özel hüküm koyduk. Mayısta taksiti ödemeyenler yeni kanundan yararlanamıyorlar. Gerek birinci taksiti ödememiş gerek peşin ödemesini yapmayanlar için mayıs ayı son fırsattır. Böylelikle kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam etsinler. Mayıs ayı içinde ödemesini yapmayanlar için gerekli takibatı yaptıracağız. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin. 19 milyar lira yapılandırma kanunu kapsamında tahsilat yaptık" ifadelerini kullandı.

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