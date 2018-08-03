‹ Önceki Haber Bakan Albayrak'tan 'enflasyon ve faiz' mesajı Bakan Albayrak'tan 'enflasyon ve faiz' mesajı Sonraki Haber › Taksit düzenlemesine tüketici örgütlerinden destek Taksit düzenlemesine tüketici örgütlerinden destek

Milyonerler yatırımlarında dövizi tercih etti

03.08.2018 - 12:06
Milyonerler yatırımlarında dövizi tercih etti

Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, haziranda 2017 sonuna göre 75 milyar liralık döviz, 16 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Haziran 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 143 bin 128 kişi bulunuyor.

Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 926 milyar 465 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor. 

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 439 milyar 589 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 482 milyar 701 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 175 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor. 

##$HABER_1448168$##

Buna göre milyonerlerin hesabında haziran sonu itibarıyla yaklaşık 4,2 milyar liralık altın, 483 milyar liralık döviz, 440 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor.

Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3,2 milyar liralık altın, 408 milyar liralık döviz ve 424 milyar liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü. 

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına 1 milyar liralık altın, 75 milyar liralık döviz, 16 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi. 

KURUMLAR DÖVİZ, BİREYLER ALTIN TERCİH ETTİ

Türkiye'de haziran ayı itibarıyla bankalarda bulunan 4,2 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor. 

Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 3 milyar 243 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 932 milyon lira düzeyinde kaldı.

Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 77,5'inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti. 
Milyoner ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 286 milyar 315 milyon lira karşılığında döviz mevcut.

Bu rakam gerçek kişilerde 189 milyar 140 milyon lira, resmi kuruluşlar da 7 milyar 246 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Böylece 1 milyon lira ve üzeri 482 milyar 701 milyon liralık döviz hesabının yüzde 59,3'ünün ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü. 

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 143 milyar 987 milyon lira, resmi kuruluşlarda 70 milyar 286 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 225 milyar 316 milyon lira olarak dağılıyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Bakan Albayrak'tan 'enflasyon ve faiz' mesajı Bakan Albayrak'tan 'enflasyon ve faiz' mesajı Sonraki Haber › Taksit düzenlemesine tüketici örgütlerinden destek Taksit düzenlemesine tüketici örgütlerinden destek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.610 Değişim: 1,13% Hacim : 7.926 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.483 03.08.2018 Yüksek 96.064
Açılış: 94.483
5,0812 Değişim: 0,26%
Düşük 5,0613 03.08.2018 Yüksek 5,1154
Açılış: 5,0682
5,8848 Değişim: 0,15%
Düşük 5,8666 03.08.2018 Yüksek 5,9341
Açılış: 5,8761
198,33 Değişim: 0,76%
Düşük 196,46 03.08.2018 Yüksek 199,43
Açılış: 196,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.