Bakan Albayrak'tan 'enflasyon ve faiz' mesajı

Bakan Albayrak, enflasyon ve faizle ilgili olarak, "Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de soruları yanıtlıyor. Albayrak'ın konuşmasından notlar şöyle:

(ABD ile ilişkiler) Vize krizinde de ABD ile gerginlik olduğunda rahibin hiç adı yoktu. Asıl sorun nerede? Son yaptırımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son dönemdeki gelişmelere bakarken, rasyonel bir akılla süreci yürütmek lazım. Devlet olmak da, devlet aklını temsil etmekte bu çerçevede. İki ülke ilişkileri tarihi geçmiş olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri, NATO ittifakıyla, stratejik müttefiklikle birleştiren bu iki ülke arasındaki ilişkileri bu çerçevede yönetmek gerekir.

Ne şekilde olursa olsun devlet ağırlığını hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yönetilmesi, bizim hep ortak akıl ve çözüm olarak yürütürken, bugün gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme de iradenin güçlü şekilde masada olduğunu ve ülkeler arasında problemler olur. Yüz yıl savaşları var, milyonlarca insanın öldüğü birinci ikinci dünya savaşı var. Ne olmuş? İlişkiler devam etmiş. Diplomatik akıl kazanıyor, çünkü diplomasi bunu gerektirir.

Amerika ile ilişkilerimizde bugünden yarına bakmamak lazım. Bugün gergin olabilir, yarın düzelebilir.

“ENFLASYON VE FAİZLERİN AŞAĞI DÜŞMESİNİ TECRÜBE EDECEĞİZ”

*Enflasyon ve diğer bazı konularda bu ay ve önümüzdeki aylarda daha somut görülecek adımlar atmaya başladık

*Türkiye'nin risk priminin aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiç bir şüphem yok; enflasyon ve faizlerin aşağı düşmesini tecrübe edeceğiz

*Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz

*Piyasa ile her konuda mutabık kalmayabilirsiniz, farklı baktığınız resimler de olabilir... Merkez Bankası data setine en fazla erişimi olan kurum; ekonomiyle ilgili tespitlerde bulunuyor

*TCMB belki de faiz artırmayarak başarılı oldu böyle de yorumlanabilir

*Somut adımlar atmaya başladık, daha güçlü adımlar da göreceğiz; piyasanın ne zaman fiyatlayacağına ilişkin tarih vermek gerçekçi değil

*Fiyat istikrarı, enflasyonun düşüşü ve büyümeye etkisine kadar ne kadar güçlü trend olduğunu herkes görecek

*Bugün yarına ilişkin tespitte bulunmayacağım ancak 5 yıllık öyle bir plan ortaya koyacağız ve senkronize şekilde güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz

*Piyasaya çok uyumlu ve hızlı hareket etmek lazım

*Enflasyonun dizginlenmesi ki faizi de ortaya koyduğumuzda somut ve sıkı bir hedefimiz var

*Kimileri için soğutma olarak algılansa da BDDK dün cari açıkla ilgili önemli adım attı

*Türkiye mali disiplin fiyat istikrarından da büyümeden de taviz vermeyecek

*Önümüzdeki 5 yılı sağlam şekilde (programla birlikte) ortaya koyacağız

*Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü; tek haneli rakamları 2019 yılı itibarıyla göreceğiz