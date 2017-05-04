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Migros hisselerinde büyük satış

04.05.2017 - 11:24

Anadolu Endüstri Holding, Migros'taki payını artırıyor. Şirket diğer ortaklardan yüzde 19.5 oranındaki hisseyi 509 milyon liraya alarak Migros'taki payını yüzde 50'ye yükseltecek.

Migros dolaylı hissedarı Anadolu Endüstri Holding, şirketin diğer hissedarlarından MH Perakendecilik'te Moonlight Capital'in sahip olduğu yüzde 19.5 hisseyi toplam 509.03 milyon liraya satın alacak.

Migros'ta MH Perakendecilik yüzde 50 hissedar konumunda bulunuyor. Mevcut durumda MH Perakendecilik'te ise Moonlight Capital yüzde 19.5, Anadolu Endüstri Holding (AEH) ise yüzde 80.5 hissedar konumunda.

Moonlight Capital'in MH Perakencilik'teki yüzde 19.5 hissesi için 1 Mayıs 2017 - 31 Ekim 2017 tarihleri arasında satma hakkı, AEH'in ise satın alma hakkı bulunmaktaydı.

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Anadolu Endüstri Holding'in ana hissedarı Yazıcılar Holding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, Moonlight Capital sözkonusu hisseler için satma hakkının kullanılmasına yönelik kararını 2 Mayıs itibarıyla AEH'e bildirdi.

Açıklamaya göre, yapılan düzeltmeler sonrası toplamda 509.03 milyon TL hisse satın alım bedeli hesaplandı.

Açıklamaya göre, hisse alım sözleşmesi uyarınca, bu bildirimi takip eden 10 işgünü sonunda (16 Mayıs 2017) hakkın kullanımı hisse bedelinin transferi ve hisselerin devri ile tamamlanmış olacak.

İşlem sonrasında AEH'nin MH Perakendecilik'teki hisse oranı yüzde 100'e, Migros'taki dolaylı payı da yüzde 50'ye yükselirken; BC Partners'ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros'taki toplam payı yüzde 30.5 olacak.

Migros'un yönetim kontrolü BC Partners'ın yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edecek olup herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacaktır.


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