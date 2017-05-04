Maliye Bakanı Ağbal büyüme beklentisini açıkladı

Maliye Bakanı Ağbal, "Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 4'ün üzerinde büyüyecek" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yıl "Türkiye Geleceğini Yeniden Tasarlıyor" ana temasıyla gerçekleştirilen "Forum İstanbul 2017" etkinliğinde konuştu. Ağbal, " 2018-2019 yıllarında bütçe açığı öngördüğümüz seviyelere geri dönecek. Türkiye bütçe disiplini açısından son derece başarılı bir ülke. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'de ılımlı büyüme trendi artarak daha da gelişecek. Yeniden yapılandırmalarla bütçeye gelir geleceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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Ağbak konuşmasına şöyle devam etti:

* Büyümeye destek olacak maliye politikaları uygulayacağız

* Mükellefin karnesini ortaya koyan bir sistem uygulayacağız

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