‹ Önceki Haber Migros hisselerinde büyük satış Migros hisselerinde büyük satış

Maliye Bakanı Ağbal büyüme beklentisini açıkladı

04.05.2017 - 11:49

Maliye Bakanı Ağbal, "Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 4'ün üzerinde büyüyecek" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yıl "Türkiye Geleceğini Yeniden Tasarlıyor" ana temasıyla gerçekleştirilen "Forum İstanbul 2017" etkinliğinde konuştu. Ağbal, " 2018-2019 yıllarında bütçe açığı öngördüğümüz seviyelere geri dönecek. Türkiye bütçe disiplini açısından son derece başarılı bir ülke. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'de ılımlı büyüme trendi artarak daha da gelişecek. Yeniden yapılandırmalarla bütçeye gelir geleceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Ağbak konuşmasına şöyle devam etti:

* Büyümeye destek olacak maliye politikaları uygulayacağız

* Mükellefin karnesini ortaya koyan bir sistem uygulayacağız

 


Etiketler

‹ Önceki Haber Migros hisselerinde büyük satış Migros hisselerinde büyük satış
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.711 Değişim: -0,16% Hacim : 2.138 Mio.TL Son veri saati : 12:27
Düşük 93.477 04.05.2017 Yüksek 93.827
Açılış: 93.707
3,5500 Değişim: 0,42%
Düşük 3,5281 04.05.2017 Yüksek 3,5516
Açılış: 3,53525
3,8835 Değişim: 0,88%
Düşük 3,8466 04.05.2017 Yüksek 3,8846
Açılış: 3,8495
141,05 Değişim: 0,29%
Düşük 140,10 04.05.2017 Yüksek 141,11
Açılış: 140,64
1,0930 Değişim: 0,41%
Düşük 1,0875 04.05.2017 Yüksek 1,0934
Açılış: 1,08858
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.