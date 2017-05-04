Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişin sebebi...

Merkez Bankası, nisan'da gıda enflasyonundaki belirgin artış tüketici enflasyonundaki yükselişin ana belirleyicisi olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası Nisan ayında gıda enflasyonunda belirgin bir artış kaydedildiğini, bu gelişmenin tüketici enflasyonundaki yükselişin ana belirleyicisi olduğunu belirtti. Tüketici fiyatlarının yüzde 1.31 artarak yıllık bazda yaklaşık 9 yılın zirvesi olan yüzde 11.87'ye yükseldiği Nisan ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda şöyle denildi:

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"Nisan ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde belirtildiği üzere, gıda enflasyonunda belirgin bir artış kaydedilmiş, bu gelişme tüketici enflasyonundaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. Enerji fiyatları geçen ayın ardından bu dönemde de gerilemiş, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir devam etmiştir. Temel mal enflasyonu giyim grubu öncülüğünde gerilerken giyim dışı gruplar üzerinde Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkileri sürmüştür."

Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunun yatay seyrettiğine ve ana eğiliminde sınırlı bir düşüş gözlendiğine de değinilen raporda tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların da bir önceki aya göre bir miktar hafiflemekle birlikte güçlü seyrini sürdürdüğü de belirtildi.