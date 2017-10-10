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Mey İçki`den sözlü savunma

10.10.2017 - 15:28 | Son Güncelleme : 10.10.2017 - 16:53

Rekabet Kurulunca, Mey İçki San. ve Tic. AŞ`nin rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Torlak, Mey İçki'nin, votka ve cin  pazarlarında rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak  suretiyle hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespiti için soruşturma  açıldığını ifade etti.

Soruşturma heyeti temsilcisi de şirketin, votka ve cin pazarından  hakim durumda olduğu, rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırma amacı ve  etkisi taşıyan uygulamalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığı kanaatine  varıldığını bildirdi. Soruşturma heyeti, Mey İçki hakında idari para cezası  uygulanmasını talep etti.

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Mey İçki'nin avukatı Gönenç Gürkaynak, yine bu yıl içinde rakı pazarı  nedeniyle de soruşturmaya uğradıklarını ve 155 milyon lira ceza aldıklarını  anımsattı. Bu ceza sonrasında şirketin kurumsal tedbirler alarak, yapısal  değişikliklere gittiğini belirten Gürkaynak, hukuki olarak aynı fiil nedeniyle  aynı kişiye birden fazla ceza verilemeyeceğini savundu. Gürkaynak, sahada her  türlü tedbiri alacaklarını da ifade etti. Mey İçki'nin diğer temsilcisi Korhan  Yıldırım da şirketin votka ve cin pazarında hakim durumda olmadığını öne sürdü.

Şikayetçi Antalya Alkollü İçecek San. ve Tic. AŞ temsilcisi ise votka  satışlarında keskin düşüş yaşadıklarını, Mey İçki'nin rakı pazarındaki hakim  durumunun diğer içkilerdeki pazar yapısının da bozulmasına neden olduğunu iddia  ederek, önlem alınmasını istedi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 25 Ekim'de açıklayacak.  Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden  duyuru yapılacak.


Etiketler

  • Rekabet Kurulu
  • Mey İçki
  • Ömer torlak
  • votka
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