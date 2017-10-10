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Çin'de işsizlik 5 yılın dibini gördü

10.10.2017 - 15:32

Çin'de işsizlik oranı 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Başkanı Ning Jizhe, bugün düzenlenen basın toplantısında ülke genelinde yapılan işsizlik anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yüzde 4,83'lük oranla son 5 yılın en düşük seviyesine indi.

Ocak-ağustos döneminde Çin'in kentlerinde 9,74 milyon kişi için yeni istihdam oluşturuldu. Böylece merkezi hükümetin 2017'de 11 milyon vatandaşın istihdam edilmesi hedefinin yüzde 88,5'i gerçekleştirildi. 2013-2016 arasında Çin'de işsizlik oranı 31 büyük kent için yüzde 5 oranında sabitlendi.

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Göçmen işçilerin sayısı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükseldi.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sigorta Bakanlığının açıkladığı kayıtlı işsizlik oranı da ikinci çeyrek için yüzde 3,95 olarak kaydedildi.

Çin 2017 için kentsel kayıtlı işsizlik oranını yüzde 4,5'in altında tutmayı hedefliyor.


Etiketler

  • Çin
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  • işsizlik oranı
  • NBS
  • Göçmen işçileri
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