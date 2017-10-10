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Creditwest ile Oyak Yatırım'dan iş birliği

10.10.2017 - 15:34

Creditwest Bank müşterileri artık sermaye piyasaları araçlarını kullanabilecek.

Creditwest Bank ile Oyak Yatırım geçtiğimiz günlerde yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Creditwest Bank müşterileri artık Türkiye Menkul Kıymetler piyasasında işlem yapabilecekler. İmza töreninde konuşan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Oyak Yatırım Genel Müdürü Emrah Silav, KKTC bankacılık sektörüne öncülük eden kurumlar arasında olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, iki kurum arasındaki iş birliğinin giderek artacağını belirttiler.

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KKTC bankaları içinde kapsam bakımından bir ilk olan anlaşmaya göre; Creditwest Bank müşterileri hisse senedi alım satımı, tahvil, bono, Eurobond alım satımı, yatırım fonları gibi sermaye piyasası işlemlerini artık güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Creditwest Bank müşterileri bu ürünlerin kullanımı dışında yatırım danışmanlığı hizmeti de alabilecek.

SPK Lisanslı uzman kadrosu ile tüm menkul kıymet piyasalarında faaliyet gösteren Oyak Yatırım, Ocak 2015 itibariyle SPK tarafından en kapsamlı faaliyet iznine sahip “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilen ilk aracı kuruluşlardan biri. Oyak Yatırım'ın Türkiye piyasasındaki tecrübesi ve Creditwest Bank'ın KKTC'deki finansal öncülüğü ve geniş müşteri ağı ile sermaye piyasasında yapılacak olan anlık işlemler, KKTC bankacılık sektörü adına gelecek için önemli bir adım olacak.


Etiketler

  • Creditwest Bank
  • Oyak Yatırım
  • KKTC bankacılık
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