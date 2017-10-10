Devler motor krizi ile boğuşuyor

Porsche, Audi`den 234 milyon dolar istiyor.

Volkswagen A.G.'nin markası Porsche Automobil Holding S.E. manipülasyonlu dizel motorlarla ilgili masraflar karşısında karşı taraf Audi A.G.'den 234 milyon dolarlık hasar istiyor.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Audi, Kasım 2015'te yaklaşık 80.000 VW, Audi ve Porsche modellerinde kullanılan dizel motorlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde yasadışı sayılan bir yardımcı cihaza sahip olduğunu itiraf etti.

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Almanya, daha önce Porsche'nin Cayenne marka spor araçlarını geri çağırmasını emretti ve modelin dizel versiyonunun kayıt edilmesini yasakladı.

Porsche ise ilave donanımların, yasal danışmanlık hizmetlerinin ve müşteri önlemlerinin masrafları için Audi'den 234 milyon dolar tazminat istiyor.

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