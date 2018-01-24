‹ Önceki Haber Piyasalar bu veriye odaklandı Piyasalar bu veriye odaklandı Sonraki Haber › Benzine zam geliyor Benzine zam geliyor

Metal sanayicilerinden greve karşı lokavt kararı

24.01.2018 - 09:28

Metal sektöründeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren lokavt kararı aldı.

Otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130 bin işçiyi temsil eden üç sendikanın toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenle anlaşamayarak 2 Şubat'ta grev kararı açıklamasının ardından işveren sendikası lokavt kararı aldı.

KAP'a dün akşamdan bu yana açıklamada bulunan Aygaz , Türk Traktör, Tofaş, Ford Otosan, Karsan , Otokar ve Arçelik Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) lokavt kararı aldığını ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt tarihinin daha sonra şirketlere bildirileceğini belirtti. Şirketlerin açıklamasına göre, toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam ediyor.

##$HABER_1443564$##

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Çelik İş grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Üç sendika ile MESS arasında Ekim ayında başlayan ve iki ay süren müzakerelerde ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanamadı. Bunun ardından arabulucuk görüşmeleri de anlaşmazlıkla sonuçlandı.

MESS ile üç sendika arasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşması için resmi müzakere süreci sona ermiş olsa da, grev tarihinden önce uzlaşmaya yönelik müzakereler yürütülebiliyor.


Etiketler

  • grev kararı
  • lokavt kararı
  • Metal sanayicileri
‹ Önceki Haber Piyasalar bu veriye odaklandı Piyasalar bu veriye odaklandı Sonraki Haber › Benzine zam geliyor Benzine zam geliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
119.126 Değişim: 0,61% Hacim : 3.281 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 118.148 24.01.2018 Yüksek 119.195
Açılış: 118.477
3,7530 Değişim: -0,38%
Düşük 3,7492 24.01.2018 Yüksek 3,7753
Açılış: 3,76735
4,6316 Değişim: -0,03%
Düşük 4,6222 24.01.2018 Yüksek 4,6516
Açılış: 4,63295
162,75 Değişim: 0,20%
Düşük 162,22 24.01.2018 Yüksek 163,02
Açılış: 162,42
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.