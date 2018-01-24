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Benzine zam geliyor

24.01.2018 - 09:46

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 25 Ocak'tan geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklendiğini açıkladı. Buna göre; bu gece yapılması beklenen 12 kuruş zam gerçekleşirse, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.77 liraya yükselecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 16 Ocak’ta 8 kuruş ve 14 Aralık 2017’de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.


Etiketler

  • benzin fiyatları
  • benzine zam
  • PÜİS
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