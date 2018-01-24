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Piyasalar bu veriye odaklandı

24.01.2018 - 09:18 | Son Güncelleme : 24.01.2018 - 09:24

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) pazartesi günü küresel büyümeye ilişkin beklentilerini yükseltmesinin ardından pozitif seyreden dünya borsalarında, yatırımcılar bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

ABD Senatosu, dün Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell'ı onayladı. Fed'in yeni başkanı olmaya hak kazanan Powell’ın, yemin ettikten sonra mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in yerini alması bekleniyor.

Piyasaların gündemi ise Trump'ın vergi düzenlemeleri sonrasında ABD ile ticari partnerleri arasındaki gelişmelere döndü. Dün ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamaya göre, Trump, ithal güneş panelleri ve çamaşır makinelerine bu yıl sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanmasını onayladı. Bu gelişmelerle hisse bazlı hareketlerin arttığı New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,01 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,71 değer kazandı.

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Avrupa tarafında, yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde dolar karşısında güçlenen avroya karşın dün borsalarda çoğunlukla pozitif bir seyir izlendi. Dün açıklanan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) endekslerinin Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde beklentileri aşmasının ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti. Analistler, ECB'nin yarın faiz ve para politikasında değişiklik yapmasını beklemezken, karar metninde enflasyon dinamiklerine vurgu yapacağını öngörüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin önceki aya göre sınırlı da olsa yükseliş kaydederek 54,4'e çıkması ve beklentilerin altında kalan dış ticaret fazlası sonrasında yenin dolar karşısındaki yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Dolar/yen paritesinin 4 ayın ardından ilk kez 110 seviyesinin altına gerilemesinden negatif etkilenen Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün küresel piyasalarda artan risk iştahı, dolar kurundaki gerileme ve Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin tedirginliklerin azalması ile Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı. BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 118.956 puana taşımasının ardından 118.400 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan 31.300 seviyesinde bulunan dolar bazlı BIST 100 endeksinin 32.350 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti. Dolar bazlı direncin, cari kurla TL bazında 122.000 seviyesine denk geldiğini vurgulayan analistler, olası düşüşlerde ise 115.000 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 Almanya, ocak ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI 
12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI 
12.30 İngiltere, kasım ayı işsizlik 
17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI 
18.00 ABD, aralık ayı 2. el konut satışları 


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