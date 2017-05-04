‹ Önceki Haber Benzin ve motorinde indirim geldi Benzin ve motorinde indirim geldi

Merkez'in brüt döviz rezervleri düştü

04.05.2017 - 16:59

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 85 milyar dolara düştü

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 85.5 milyar dolardan 85 milyar dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 232 milyon dolar azalışla 102 milyar 735 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 28 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 551 milyon dolar azalarak 84 milyar 987 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 85 milyar 538 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 319 milyon dolar artarak 17 milyar 429 milyon dolardan 17 milyar 748 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 232 milyon dolar azalışla 102 milyar 967 milyon dolardan 102 milyar 735 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih                   Altın Rezervleri      Brüt Döviz Rezervleri     Toplam Rezervler

29.01.2016:             18.478                         92.856                           111.334

26.02.2016:             17.145                          93.693                          110.838

25.03.2016:             19.025                          95.016                          114.041

29.04.2016:             19.833                          96.193                          116.026

27.05.2016:             19.101                          98.397                          117.498

24.06.2016:             18.474                          101.895                        120.369

29.07.2016:             19.790                          99.927                         119.717

26.08.2016:             19.587                          102.781                        122.368

30.09.2016:             18.837                          99.009                          117.846

28.10.2016:             18.117                          101.626                        119.743

25.11.2016:             16.228                          99.035                          115.263

30.12.2016:             14.051                          92.051                          106.102

27.01.2017:             15.315                          92.517                          107.832    

24.02.2017:             16.011                          91.089                           107.100

31.03.2017:             17.102                          88.578                           105.680

07.04.2017:             17.421                          88.925                           106.346

14.04.2017:             17.421                          87.720                           105.141

21.04.2017:             17.429                          85.538                           102.967

28.04.2017:             17.748                          84.987                           102.735


Etiketler

‹ Önceki Haber Benzin ve motorinde indirim geldi Benzin ve motorinde indirim geldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.039 Değişim: 0,00% Hacim : 5.211 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 93.039 04.05.2017 Yüksek 93.039
Açılış: 93.039
3,5545 Değişim: 0,03%
Düşük 3,5520 05.05.2017 Yüksek 3,5564
Açılış: 3,55325
3,9024 Değişim: -0,12%
Düşük 3,9013 05.05.2017 Yüksek 3,9068
Açılış: 3,9068
140,34 Değişim: 0,04%
Düşük 140,18 05.05.2017 Yüksek 140,45
Açılış: 140,29
1,0976 Değişim: -0,08%
Düşük 1,0975 05.05.2017 Yüksek 1,0985
Açılış: 1,09843
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.