Merkez'in brüt döviz rezervleri düştü

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 85 milyar dolara düştü

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 85.5 milyar dolardan 85 milyar dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 232 milyon dolar azalışla 102 milyar 735 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 28 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 551 milyon dolar azalarak 84 milyar 987 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 85 milyar 538 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 319 milyon dolar artarak 17 milyar 429 milyon dolardan 17 milyar 748 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 232 milyon dolar azalışla 102 milyar 967 milyon dolardan 102 milyar 735 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

29.01.2016: 18.478 92.856 111.334

26.02.2016: 17.145 93.693 110.838

25.03.2016: 19.025 95.016 114.041

29.04.2016: 19.833 96.193 116.026

27.05.2016: 19.101 98.397 117.498

24.06.2016: 18.474 101.895 120.369

29.07.2016: 19.790 99.927 119.717

26.08.2016: 19.587 102.781 122.368

30.09.2016: 18.837 99.009 117.846

28.10.2016: 18.117 101.626 119.743

25.11.2016: 16.228 99.035 115.263

30.12.2016: 14.051 92.051 106.102

27.01.2017: 15.315 92.517 107.832

24.02.2017: 16.011 91.089 107.100

31.03.2017: 17.102 88.578 105.680

07.04.2017: 17.421 88.925 106.346

14.04.2017: 17.421 87.720 105.141

21.04.2017: 17.429 85.538 102.967

28.04.2017: 17.748 84.987 102.735

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