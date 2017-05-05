‹ Önceki Haber Merkez'in brüt döviz rezervleri düştü Merkez'in brüt döviz rezervleri düştü Sonraki Haber › Dolar fiyatları 3.55 seviyesinin altını gördü Dolar fiyatları 3.55 seviyesinin altını gördü

Petrol fiyatları sert geriledi

05.05.2017 - 08:25 | Son Güncelleme : 05.05.2017 - 09:33

Küresel piyasalarda ham petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varili güne 50,65 dolardan başladıktan sonra 48,17 dolara kadar geriledi ve yüzde 4,9 düşüş kaydetti.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da güne 47,64 dolardan başlamasının ardından 45,31 dolara kadar gerileyerek yüzde 4,9 azaldı. Böylece, her iki petrol türünün varil fiyatı 30 Kasım'dan bugüne en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

AA'nın haberine göre; söz konusu tarihte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üye ülkeleri ve Rusya ham petrol üretim seviyelerini bu yılın ilk yarısında kısma kararı almış ve petrol fiyatları aynı gün yüzde 9 artış göstermişti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

KAZANÇLARIN TAMAMI YOK OLDU

OPEC ve Rusya arasındaki anlaşmanın ardından küresel petrol piyasasında fiyatlar son 5 ayda varil başına 50-55 dolar arasında dengelenirken, son haftalarda fiyatlarda aşağı yönlü hareket hız kazanmıştı.

İki hafta önce yaklaşık yüzde 7 düşüş kaydeden ham petrol fiyatları, bugün de yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Böylece, 30 Kasım'da OPEC ile Rusya arasındaki anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında elde edilen kazançların tamamı bugün itibariyle silindi.

Uzmanlar, anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında da uygulanmaya devam etmesi konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirtirken, OPEC'in 25 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantının piyasa ve fiyatlar için önemine dikkati çekiyor.

ABD'NİN ÜRETİMİ SON 5 AYDA YÜZDE 6,9 YÜKSELDİ

Ayrıca, ABD'nin artan ham petrol üretiminin küresel arz fazlasını yükselttiğine işaret eden uzmanlar, bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu vurguluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, dünyanın en büyük üçüncü ham petrol üreticisi konumunda bulunan ABD'nin ham petrol üretimi kasım ayı sonunda günlük ortalama 8,7 milyon varilken, geçen hafta 9,3 milyon varile yükseldi.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi son 5 ayda yüzde 6,9 yükselmiş oldu.

EIA verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi 11 haftadır üst üste artış gösteriyor. 


‹ Önceki Haber Merkez'in brüt döviz rezervleri düştü Merkez'in brüt döviz rezervleri düştü Sonraki Haber › Dolar fiyatları 3.55 seviyesinin altını gördü Dolar fiyatları 3.55 seviyesinin altını gördü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.364 Değişim: 0,35% Hacim : 3.776 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 93.114 05.05.2017 Yüksek 93.627
Açılış: 93.114
3,5549 Değişim: 0,05%
Düşük 3,5460 05.05.2017 Yüksek 3,5787
Açılış: 3,55325
3,9037 Değişim: -0,08%
Düşük 3,8964 05.05.2017 Yüksek 3,9300
Açılış: 3,90685
140,26 Değişim: -0,02%
Düşük 140,14 05.05.2017 Yüksek 141,98
Açılış: 140,29
1,0979 Değişim: -0,05%
Düşük 1,0952 05.05.2017 Yüksek 1,0991
Açılış: 1,09843
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.