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Benzin ve motorinde indirim geldi

04.05.2017 - 16:50 | Son Güncelleme : 04.05.2017 - 17:41

Benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruşluk indirime gidildi.

Benzin ve motorine indirim geldi. Ankara'da litresi ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,05 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,08 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 4,52 liradan 4,42 liraya, İstanbul'da 4,47 liradan 4,37 liraya, İzmir'de 4,49 liradan 4,39 liraya inecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 2 Mayıs'ta 9, motorinin litresinde de 26 Nisan'da 13 kuruş indirim yapılmıştı.


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