Merkez FED kadar bağımsız | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin AB borç karnesinin AB ülkelerine kıyasla oldukça sağlam olduğunu söyledi. Albayrak dün Davos’ta katıldığı oturumda yöneltilen bir soru üzerine Merkez Bankası’nın (TCMB) tek sorumluluğunun fiyat istikrarı olmadığını, finansal istikrarını da gözetmesi gerektiğini hatırlatarak, “TCMB en az ABD Merkez Bankası (FED) kadar bağımsız” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hülya Güler'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi’nin 3. gününde Küresel Büyüme Ajandası’nı şekillendirmek başlıklı oturumda, Türkiye’nin geçmiş tecrübelerinden çok fazla şey öğrendiğini belirterek, “Türkiye’nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var. Kimse Türkiye’den böyle bir iyileşme beklemiyordu” dedi. Oturumun ardından yöneltilen bir soru üzerine Bakan Albayrak, Merkez Bankası’nın (TCMB) tek sorumluluğunun fiyat istikrarı olmadığını, finansal istikrarını da gözetmesi gerektiğini belirterek, “TCMB en az ABD Merkez Bankası (FED) kadar bağımsız” dedi.

BORÇ KARNESİ SAĞLAM

Türkiye’nin borç karnesinin çok sağlam olduğunun altını çizen Albayrak Avrupa Birliği’nde (AB) kamu borcunun milli gelire oranının yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olduğunu, bu oranın Türkiye’de ise yüzde 32’lerde seyrettiğini söyledi. Türkiye’nin AB’nin Maastricht Kriterleri’nde belirlenen değerleri yerine getirdiğini vurgulayan Albayrak, “Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Faizin düşmesi büyüme için olumlu. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredilerinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

TERÖRLE CİDDİ MÜCADELE

Türkiye’de özel sektörün özellikle son 25 yılda ihracat kapasitesini çok rekabetçi hale getirdiğini kaydeden Albayrak, Türkiye’de bankacılık sektörünün de oldukça iyi durumda olduğunun altını çizdi. Albayrak, Türkiye’nin güçlü bir bilançoya, büyüme kapasitesine, rekabetçi özel sektöre, yüksek ihracat kapasitesine ve genç nüfusa sahip olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye’de son yıllarda Gezi Parkı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar yaşadığını anımsatan Albayrak, Türkiye’nin Suriye, Irak ve İran’a komşu olduğunu, DAEŞ, YPG, PKK, PYD gibi terör örgütleriyle ciddi biçimde mücadele ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin ihracat performansındaki artışa işaret eden Albayrak, şöyle konuştu: “Türk özel sektörü bölgedeki karmaşalardan sıyrılmada çok şey öğrendi. Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yapıldı. Türkiye’de hem üretim hem de nüfusun artışı söz konusu. Üretim tarafında çok rekabetçi bir özel sektörümüz var. İhracat yapıyoruz, üretim yapıyoruz. Mali politika tarafında güçlü bir bilançomuz var.”

ENFLASYON DA TEK HANE

Yeni hükümet sistemine geçilmesiyle atılan adımlara değinen Berat Albayrak, “Üretim kapasitemizde çok büyük gelişmeler olduğunu gördük” dedi. Albayrak, “Çift haneli faiz oranlarından tek haneli faiz oranlarına geldik. Bu yıl enflasyonun istikrarlı ve tek hanede olmasını bekliyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE EN ÇOK KONUŞULAN ÜLKE

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu yıl Davos’ta en çok konuşulan ve en yakından takip edilen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Şu ana kadar temaslarımız gerçekten çok verimli geçti. Türkiye’ye karşı gerçekten büyük bir ilgi var, özellikle iş ve finans dünyasından büyük bir ilgi var” dedi. Davos programı kapsamında iki günde 15 ikili görüşme yaptığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, yoğun temaslarına devam edeceğini vurguladı. İki günde toplam 10 açık oturum ve panele konuşmacı olarak katıldığını belirten Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a da yoğun ilginin olduğunu gözlemlediğini söyledi. Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Bunu Türkiye ekonomisinin son zamanlardaki katettiği mesafe, ekonomideki rakamların hep pozitife gitmesi ve bunun da dışarıdan çok iyi takip edilmesinin bir neticesi olarak gördük” Çavuşoğu, Davos’ta ilk kez açılan Türk Evi’nin de adeta yabancı yatırımcıların merkezi haline geldiğine dikkati çekti. Zirve boyunca pek çok panel ve açık oturuma katılan Çavuşoğlu, muhataplarının, Türkiye’nin, Suriye ve Libya’da ateşkes için sarf ettiği çabaların farkında olduklarını söyledi.

MERKEL ÇEVREYE SAHİP ÇIKTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çevre konusunda bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyleyenler ve bu söylemin karşısında duranların birlikte konuşmaya devam etmesinin önemli olduğu uyarısında bulundu. Genç çevreci aktivistlerin yaklaşımını ‘gençlik sabırsızlığı’ olarak niteleyen Merkel, “Gençlerin bu sabırsızlığını olumlu ve yapıcı şekilde karşılamalıyız” dedi. İklim değişikliği konusunın Avrupa’nın hatta tüm gezegenin hayatta kalmak mücadelesine dönüştüğünü söyleyen Merkel Davos’ta merakla beklenen konuşmasında Merkel şöyle konuştu: “Paris İklim Anlaşması’ndaki hedefleri, hayatta kalma hedefine dönüşebilir. O nedenle harekete geçmek için zamanımız kalmadı. O nedenle tüm dünya birlikte hareket etmeliyiz. Avrupa çevrenin korunmasına katkısını arttırmalı. Günümüzde çok büyük bir değişim yaşanıyor. Öyle bir değişim ki önümüzdeki 30 yılda tüm iş yapış biçimlerimizi değiştirmek ve yeni bir endüstriyel çağ aşlatmalıyız.”

KİM Kİ BU KIZ

DAVOS Zirvesi’nin 3. gününde gündemi AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret Anlaşması müzakereleri damga vururken, ABD’nin resmi heyeti ABD Başkanı Donald Trump ile söz düellosuna gire çevreci genç aktivist Greta Thunberg ile ilgili yorum yapmaya devam etmesi dikkat çekti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Thunberg’in ekonomik yorum yapmaya yetkin bir isim olmadığını belirterek, “Bu kız kim ki? Başekonomist mi, şaşırıyorum, kim bu kız. Bence sadece bir şaka. Önce üniversiteye gidip ekonomi okusun, sonra gelip bize düşüncelerini açıklasın bize” dedi. Thunberg, dünkü açıklamalarında hükümetlerin ve özel sektörün fosil yakıtlara yatırım yapmaktan vaz geçmeleri çağrısında bulunmuştu. Trump’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Mnuchin, “Başkan Trump temiz çevreye kesinlikle inanıyor. Başkanın itiraz ettiği şey ise Paris Anlaşmasının ABD’ye adil olmayın sorumluluklar yüklemesi” diye konuştu.

ABD-AB VERGİ TARTIŞMASI

ZİRVENİN en sıcak konularından biri olan AB ile ABD arasında otomobillerden, dijital şirketlerin vergilendirilmesine kadar pek çok konuyu kapsayan Transatlantik Anlaşmasına ilişkin taraflardan her gün değişen mesajlar geldi. Zirvenin ilk gününde ABD Başkanı Trump Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bu konuda verimli bir çalışma yaptığını söylerken dün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, AB’den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergilsi gelebileceğini söyledi. Ross, ABD ve Fransa’nın dijital vergilendirme uygulamasını erteleme kararına rağmen, Washington yönetiminin, AB’den gelen otomobillere uygulanması planlanan ek gümrük vergilerin hala bir seçenek. Fransa Maliye Bakanı ise Paris’in teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi konusundan asla vazgeçmeyeceğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump ise taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda tarifelerin uygulanacağını savunmuştu.ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, farklılıklar üzerine ‘barışçıl çözümler’ arayışında olsalar dahi, ABD’nin hala Avrupa otomobilleri üzerindeki vergileri sürdüreceğini söyledi. Trump hafta başında konuyu Çin ile olandan daha zor bir durum ifadeleriyle özetlemişti.

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