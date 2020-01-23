Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, "Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini bizlerle özel olarak konuştu. Roubini'nin Türkiye için görüşleri pozitif" açıklamasında bulundu.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Davos Zirvesi'nin üçüncü günü CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'a konuştu. Sönmez, "Roubini'nin Türkiye için görüşleri pozitif. Türkiye Varlık Fonu sorumluluğunun bilincinde. Türkiye şunu başaracak reytinglerin düştüğü süreci bitirdik. İstediğimiz reytinglere ulaşacağız. Çok hızlı şekilde finans merkezi oluşturmalıyız. Yapılacak listemiz o kadar çok ki inanılmaz. Bir sürü iş fikri oluşturduk. Önemli olan havada kalmaması. Mesajlarını gönderiyoruz. Bunların takibini yapacağız. Türkiye'yi global anlamda çekim merkezi yapmalıyız. Bize rakip finansal merkez yok. Fonlama ile ilgili birçok bankayla görüşüyoruz. Türkiye'de ciddi bir ilgi var Amacımıza ulaştık diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonuna uygun biçimde 2020'de başlatacağız " açıklamasında bulundu.

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