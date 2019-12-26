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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

26.12.2019 - 15:34 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri, geçen hafta 819 milyon dolar artarak 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 373 milyon dolar artışla 78 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık'ta 77 milyar 898 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 446 milyon dolar yükselişle 25 milyar 983 milyon dolardan 26 milyar 429 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 819 milyon dolar artarak 103 milyar 881 milyon dolardan 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

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