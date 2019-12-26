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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

26.12.2019 - 15:25 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 20 Aralık haftasında 79,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 108.1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı, 27,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında net 79,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 108,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı, 27,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Aralık ile biten haftada 32 milyar 272,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 664,4 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 888,6 milyon dolardan 15 milyar 581,3 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 27,3 milyon dolarlık satışla 405,8 milyon dolardan 378,5 milyon dolara geriledi.

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