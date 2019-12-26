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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

26.12.2019 - 15:40 | Son Güncelleme :
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 40 milyar lira artarak 2 trilyon 607,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Aralık ile biten haftada 40 milyar 5 milyon 182 bin lira artarak 2 trilyon 567 milyar 620 milyon 589 bin liradan, 2 trilyon 607 milyar 625 milyon 771 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 artışla 1 trilyon 234 milyar 337 milyon 506 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,09 yükselerek 1 trilyon 269 milyar 413 milyon 982 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 362 milyon dolar azalarak 223 milyar dolar 622 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 413 milyon dolar olurken, bunun 119 milyar 766 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 647 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,30 artarak 440 milyar 3 milyon 543 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,32 yükselerek 373 milyar 941 milyon 927 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,69 azalarak 148 milyar 687 milyon 862 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 184 milyar 165 milyon 31 bin lirası konut, 4 milyar 822 milyon 397 bin lirası taşıt ve 251 milyar 16 milyon 115 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 20 Aralık ile biten haftada 19 milyar 678 milyon 148 bin lira artarak 2 trilyon 542 milyar 706 milyon 791 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,44 artış gösterdi.

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