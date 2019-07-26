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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

26.07.2019 - 10:43
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 96,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haziran 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 96,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 72 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları bir önceki aya göre 11,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu.

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Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 14 artarak 17,2 milyar dolara çıktı.

Bu tutarın 12,5 milyar doları anapara, 4,7 milyar doları faizlerden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 17,6 milyar dolar oldu. Söz konusu tutarın 11,6 milyar dolarını bir ay vadeli yükümlülükler oluşturdu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 36,3 milyar dolara yükseldi. 


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