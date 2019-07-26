‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Sonraki Haber › TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi sıra bankalarda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi sıra bankalarda

IMF yeni başkanın seçimi için toplanacak

26.07.2019 - 11:03 | Son Güncelleme :
IMF yeni başkanın seçimi için toplanacak | Ekonomi Haberleri

IMF İcra Kurulu, Avrupa Merkez Bankası başkanlığı için aday gösterilen Lagarde’nin görevinden ayrılması sonrasında yeni başkanın seçimi için yakın zamanda toplanacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Avrupa Merkez Bankası başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde’nin görevinden ayrılması sonrasında yeni başkanın seçim süreci için çok yakında toplanacak. IMF Sözcüsü Gerry Rice haftalık basın toplantısı sırasında, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, İcra Kurulu için kesin bir toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini ancak toplantının çok yakında gerçekleşeceğini söyledi.

##$HABER_1456427$##

DHA'nın haberine göre; IMF’de başkan seçim sürecinin yönetim ile değil, üyeliklerin temsil edildiği İcra Kurulu ile ilişkili olduğunu vurgulayan Rice, "Her zaman olduğu gibi, yeni başkanın seçim süreci de açık, şeffaf ve liyakata dayalı olacak" dedi ve ekledi: "Size İcra Kurulu’nun, yeni başkanın seçim sürecini görüşmek üzere kısa süre içinde toplanacağını söyleyebilirim; o zaman sizinle sürecin ayrıntılarını paylaşabilirim" dedi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Sonraki Haber › TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi sıra bankalarda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi sıra bankalarda
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.023 Değişim: 0,96% Hacim : 4.966 Mio.TL Son veri saati : 16:22
Düşük 101.546 26.07.2019 Yüksek 103.259
Açılış: 102.272
5,6312 Değişim: -1,25%
Düşük 5,6125 26.07.2019 Yüksek 5,7083
Açılış: 5,7023
6,2759 Değişim: -1,36%
Düşük 6,2596 26.07.2019 Yüksek 6,3692
Açılış: 6,3626
257,91 Değişim: -0,54%
Düşük 256,07 26.07.2019 Yüksek 260,26
Açılış: 259,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.