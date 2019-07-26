Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz'da açıklayacak | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, bu yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-III"ün 31 Temmuz Çarşamba günü yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

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AA'nın haberine göre; toplantının saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirileceği aktarılan duyuruda, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi. Duyuruda ayrıca, Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nın, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacağı ifade edildi.

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