Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 19 Ekim'de bir önceki haftaya göre 1.13 milyar dolar azalışla 65.27 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 19 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.13 milyar dolar azalışla 65.27 milyar

dolara geriledi.

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Altın rezervleri 19 Ekim itibarıyla 582 milyon dolar artışla 18.5 milyar dolara yükselirken; toplam rezerv ise 548 milyon dolar azalışla 83.81 milyar dolara geriledi.