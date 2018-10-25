Yabancı yatırımcı hisse senedi aldı, DİBS sattı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, devlet iç borçlanma senedi portföyü 19 Ekim haftasında 45.1 milyon dolar azalırken, hisse portföyü 125.6 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 19 Ekim haftasında 45.1 milyon dolar azaldı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 19 Ekim haftasında 125.6 milyon dolar arttı.