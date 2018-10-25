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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

25.10.2018 - 15:11
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 82 milyar 685 milyon 345 bin lira azalarak 2 trilyon 116 milyar 60 milyon 891 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Ekim ile biten haftada 82 milyar 685 milyon 345 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 116 milyar 60 milyon 891 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 3,76 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,61 azalışla 1 trilyon 36 milyar 177 milyon 197 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 6,79 düşüşle 973 milyar 287 milyon 911 bin liraya geriledi.

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Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 66 milyon dolar artarak 187 milyar 983 milyon dolara çıktı. Bunun 174 milyar 530 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 453 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. 

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 145 milyar 214 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 225 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 177 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 914 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,78 azalışla 393 milyar 4 milyon 742 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 1,57 azalışla 350 milyar 840 milyon 386 bin liraya düştü. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,23 azalışla 128 milyar 377 milyon 356 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 181 milyar 763 milyon 542 bin lirası konut, 5 milyar 411 milyon 747 bin lirası taşıt ve 205 milyar 829 milyon 453 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 19 Ekim ile biten haftada 64 milyar 15 milyon 280 bin lira azalarak 2 trilyon 392 milyar 625 milyon 659 bin liraya geriledi. 
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,85 artış gösterdi.


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