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Merkez Bankası kârını yüzde 92.5 artırdı

27.03.2018 - 09:29

Merkez Bankası'nın vergi sonrası kârı 2017 yılında yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL oldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) vergi sonrası karı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB'nin 2017 yılına ilişkin bilançosu bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bankanın sağladığı kârın önemli bir bölümünün ana hissedar olan Hazine Müsteşarlığı'na aktarılması öngörülüyor. TCMB Hazine'ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kar üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Bankanın Hazine'ye 2017 karından ise yaklaşık 12 milyar TL aktaracağı tahmin ediliyor.


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