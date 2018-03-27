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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Mart dolar fiyatları )

27.03.2018 - 08:56 | Son Güncelleme :

Güne 3.96 TL seviyesinde başlayan dolar kuru, yeniden kritik seviye olan 4.00 TL seviyesine yaklaştı. Euro kuru ise 4.95 seviyesinin üzerini gördü.

ABD ve Çin arasındaki görüşme haberlerinin bir ticaret savaşının önlenebileceği umutlarını artırmasının piyasalarda risk iştahını canlandırmasına rağmen, TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL'de yükseliş sürüyor.

Güne 3.9630/3.9650 seviyesinden başlayan dolar/TL, yeniden 4.00 TL seviyesine yaklaştı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.9972 seviyesini görürken, saat 15.08 itibarıyla 3.9908 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 4.9590 TL'ye yükselirken, şu dakikalarda 4.9413 TL'de bulunuyor.

Euro/dolar paritesi 1.2378 seviyesinde hareket etti.

Benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün olumlu performans gözlenmesine rağmen TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL 3.99'u aştıktan sonra tekrar 3.97'li seviyelere gevşemişti.

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TÜRK LİRASI'NDA BASKI DEVAM EDEBİLİR

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, kur tarafında bugün biraz daha stabil bir görüntü olduğunu, dün 3.99 seviyesini gören dolar/TL'nin 3.96-3.97 seviyelerinde biraz dengelendiğini belirterek, "Ticaret savaşları endişeleri küresel piyasalarda biraz hafifledi, dolayısıyla risk iştahında artış var. Gelişmekte olan ülke piyasalarında bugün daha dengeli bir görünümden bahsedilebilir. Bugün piyasaya yön verecek önemli bir veri yok ancak yarın ABD'de büyüme, Perşembe ise Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek PCE; içeride ise büyüme var, odak bunlara kayabilir" dedi ve şöyle devam etti:

"Ancak TL'de yine bir değersizleşme eğilimi söz konu. Kur 3.95'i destek yapmış görünüyor, yukarıda ise 3.99-4.00 bandı direnç. TL'deki değer kaybının enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentileri faizlerde yükselişe neden oluyor, bunun da TL'ye baskı yaratması beklenebilir ve negatif ayrışma devam edebilir."

TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ YATIŞTI

ABD ve Çin'in ticaret konusunda görüşmelere başlayabileceğine ilişkin iyimserliğin ticaret savaşları endişelerini azaltması riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren muhtırayı imzalaması ve Çin'in ise misillemeye hazır olduğunu göstermesinin ardından dünyanın iki büyük ekonomisi arasında ticaret savaşı olabileceğine dair endişeler finansal piyasaları dalgalandırmıştı.

Ancak ABD ve Çin arasındaki perde arkası görüşme haberleri, şu sıralar küresel ticaret sürtüşmelerinin kontrol dışına çıkabileceğine dair kaygıları azaltırken, işlemciler mevcut ABD önlemlerinin ilk açıklanandan çok daha ılımlı olacağını umuyorlar.

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