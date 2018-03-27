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Twitter kripto para reklamlarını yasaklayacak

27.03.2018 - 09:35

Twitter, platform üzerinden yapılan kripto para ICO ve satış reklamlarını yasakladığını duyurdu.

Twitter Inc., kripto paralarda sosyal medya platformu üzerinden halka arz (ICO) ve satışına ilişkin reklamların yasaklanması konusunda Facebook ve Google'a katılıyor.

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Twitter sözcüsünün Pazartesi günü yaptığı e-posta açıklamasında “Kripto paralarda ilk halka arz ve kripto para satışı küresel olarak yasaklanacaktır. Bu tarz içeriğin sıklıkla yanıltma ve dolandırıcılıkla ilişkili oldığunun farkındayız.” dendi.

Facebook Inc., kripto para reklamlarına Ocak ayında yasak getirmişti. Google Inc. ise Haziran ayından başlayarak yasak uygulanacağını duyurdu.


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